Informations pratiques

Visite libre de l’expo temporaire « Cabaret, Habiller le rêve » et focus sur les photographies historiques des Soieries Bonnet 19 et 20 septembre Musée des Soieries Bonnet Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les JEP sont aussi l’occasion de s’émerveiller devant les costumes de l’exposition temporaire 2026 du Musée des Soieries Bonnet « Cabaret, habiller le rêve ». Elle rend hommage à la noblesse des matières et des métiers d’art liés à l’univers du cabaret : plumassier, bottier, brodeur, costumier, corsetier, en explorant la fantaisie des matières et leur capacité à capter le regard au fil d’une sélection d’une cinquantaine de costumes et d’accessoires, photographies et vidéos prêtées par le Moulin Rouge, ainsi que par trois Cabarets de Région : le Cabaret Moustache (Rennes), l’Elegance (Roanne), le « K » (Reims) et par le MOF Corsetier François Tamarin.

Profitez de votre visite pour découvrir ou de re-découvrir le parcours permanent où sont mises à l’honneur des photographies historiques des Soieries Bonnet, comme la plus ancienne représentation des pensionnaires des Soieries Bonnet par le photographe Gabriel JOGUET (1829-1881) et aussi les cartes postales du photographe Claudius CORNE (1859-1924), devenu photographe alors qu’il était employé par l’entreprise également comme gareur textile et électricien. Sa fille Angèle CORNE (1886-1962), lui succèdera en 1925, quittant son métier de repasseuse pour se former à celui de photographe en vue de reprendre l’atelier de son père situé dans l’actuelle rue Claude-Joseph Bonnet.

Musée des Soieries Bonnet 55 place Marcel grillet, 01640 Jujurieux, France Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474369760 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-des-soieries-bonnet/n:808 En 1835, Claude-Joseph Bonnet, fabricant de soieries à Lyon, établit une manufacture à Jujurieux pour concentrer toutes les opérations de la soierie, du cocon à l’étoffe.

Le musée s’inscrit au centre du site des Soieries Bonnet, véritable “ville dans la ville”. Les extérieurs du musée dévoilent les constructions significatives de l’organisation sociale, morale et religieuse de l’usine-pensionnat, sur fond de paternalisme industriel.

Outre les bâtiments de production : tissages, filature-moulinage, le visiteur aperçoit la maison du directeur, l’infirmerie, la chapelle, l’économat de la fabrique, de même que les vestiges des infrastructures de transport et des énergies : arrivée du tramway, salle des générateurs, roue à aube, électricité.

Une promenade en dehors de l’enceinte de la manufacture permet de découvrir également les cités ouvrières, les logements des employés et les rapports entre l’usine et le village de Jujurieux.

Les JEP sont aussi l’occasion de s’émerveiller devant les costumes de l’exposition temporaire 2026 du Musée des Soieries Bonnet « Cabaret, habiller le rêve ». Elle rend hommage à la noblesse des et à…

Affiche de l’exposition « Cabaret, Habiller le rêve » au Musée des Soieries Bonnet