Visite libre de l’exposition « Cristallisation », Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Cristallisation » 19 et 20 septembre Musée Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Regard sur 15 ans de Lalique Art

L’exposition Cristallisation offre une rétrospective sur des collaborations exceptionnelles entre la Maison Lalique et de grands noms de la création moderne et contemporaine, révélant les œuvres et leur genèse artistique. En 2011, elle édite la Victoire de Samothrace d’après Yves Klein. Depuis, Lalique Art peut s’enorgueillir de plus d’une quinzaine de collaborations avec des artistes, des architectes ou des fondations, soit plus d’une quarantaine de modèles. Elle explore également l’univers et le parcours des artistes, met en lumière le dialogue étroit et fructueux avec les équipes de la Maison – souvent confrontées à des défis techniques majeurs – et montre comment ces deux mondes entrent en résonance, se répondant, se nourrissant et s’enrichissant mutuellement.

Musée Lalique 40 Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, France Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33388890814 http://www.musee-lalique.com https://www.youtube.com/watch?v=gtDdWZesJ1s&t=23s;https://www.youtube.com/watch?v=OGG6tOO2seM Fondée en 1715 par Jean-Adam Stenger, issu d’une vieille famille de verriers, l’ancienne verrerie du Hochberg, est aussi appelée Hanauer-Glashütte. Elle passa au XIXe siècle aux mains de la famille Teutsch qui se lança dans la fabrication du verre plat à vitre de couleur, et fonctionna jusqu’en 1868. Les habitations ouvrières ont été construites avant 1834. Train : ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrücken – gare à 20 min à pied.

Regard sur 15 ans de Lalique Art

© Musée Lalique