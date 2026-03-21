Wingen-sur-Moder

Apéritifs insolites au musée Lalique

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-02

Le musée Lalique et la Villa René Lalique (restaurant deux étoiles au guide Michelin) vous proposent un voyage sensoriel original lors de deux soirées d’exception !

Vivez un moment privilégié au musée Lalique

Le musée Lalique et la Villa René Lalique (restaurant deux étoiles au guide Michelin) vous proposent un voyage sensoriel original lors de deux soirées d’exception ! Au cours de six escales dans les collections permanentes du musée, découvrez l’univers de la Maison Lalique avec vos yeux mais également votre palais ! Le Chef Paul Stradner et son équipe, notamment le Chef pâtissier Jonathan Bunel, vont vous concocter pour l’occasion de savoureuses mises en bouche en lien avec les espaces dans lesquelles elles seront servies. Chaque petite dégustation sera accompagnée d’un breuvage sélectionné par Romain Iltis, Chef Sommelier de la Villa René Lalique Meilleur Sommelier de France 2012 et Meilleur Ouvrier de France 2015 qui sera également présent pour répondre à vos questions. Faites un saut dans cette épopée extraordinaire associant le savoir-faire traditionnel Lalique aux arts de la gastronomie et du vin !

Nombre de places limité Réservation obligatoire en ligne (ouverture des réservations courant juin merci de suivre nos réseaux sociaux pour connaître la date) .

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com

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English :

The Lalique Museum and the Villa René Lalique (two Michelin-starred restaurant) offer you an original sensory voyage during two exceptional evenings!

L’événement Apéritifs insolites au musée Lalique Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre