Apéritifs insolites au musée Lalique Wingen-sur-Moder
Apéritifs insolites au musée Lalique Wingen-sur-Moder vendredi 2 octobre 2026.
Wingen-sur-Moder
Apéritifs insolites au musée Lalique
40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-02
Le musée Lalique et la Villa René Lalique (restaurant deux étoiles au guide Michelin) vous proposent un voyage sensoriel original lors de deux soirées d’exception !
Vivez un moment privilégié au musée Lalique
Le musée Lalique et la Villa René Lalique (restaurant deux étoiles au guide Michelin) vous proposent un voyage sensoriel original lors de deux soirées d’exception ! Au cours de six escales dans les collections permanentes du musée, découvrez l’univers de la Maison Lalique avec vos yeux mais également votre palais ! Le Chef Paul Stradner et son équipe, notamment le Chef pâtissier Jonathan Bunel, vont vous concocter pour l’occasion de savoureuses mises en bouche en lien avec les espaces dans lesquelles elles seront servies. Chaque petite dégustation sera accompagnée d’un breuvage sélectionné par Romain Iltis, Chef Sommelier de la Villa René Lalique Meilleur Sommelier de France 2012 et Meilleur Ouvrier de France 2015 qui sera également présent pour répondre à vos questions. Faites un saut dans cette épopée extraordinaire associant le savoir-faire traditionnel Lalique aux arts de la gastronomie et du vin !
Nombre de places limité Réservation obligatoire en ligne (ouverture des réservations courant juin merci de suivre nos réseaux sociaux pour connaître la date) .
40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Lalique Museum and the Villa René Lalique (two Michelin-starred restaurant) offer you an original sensory voyage during two exceptional evenings!
L’événement Apéritifs insolites au musée Lalique Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin)
- Randonnée et Yoga en pleine nature Wingen-sur-Moder 16 mai 2026
- Visite libre du musée Lalique, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder 23 mai 2026
- Visite libre des jardins du musée Lalique, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder 5 juin 2026
- Visite-atelier « Esprit jardin », Musée Lalique, Wingen-sur-Moder 6 juin 2026