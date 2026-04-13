Visite-atelier « Esprit jardin », Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

Visite-atelier « Esprit jardin » 6 et 7 juin Musée Lalique Bas-Rhin

10€ par personne + entrée du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les participants de 8 ans et plus découvrent la flore dans la création Lalique lors d’une visite guidée des collections permanentes. Ils s’en inspirent ensuite pour décorer leur propre objet en céramique.

10€/participant + entrée du musée – Visite-atelier ouverte à tous sur réservation. Les enfants de 8 à 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte qui fera également l’animation.

Musée Lalique 40 Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, France Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33388890814 http://www.musee-lalique.com https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Lalique/370756536959;https://twitter.com/Musee_Lalique [{« type »: « phone », « value »: « 0388899689 »}] Ouvert depuis le 2 juillet 2011, il présente au public l’univers de l’artiste René Lalique et de ses successeurs, du bijou au cristal en passant par le verre, entre Art nouveau et Art Déco. Train : ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrücken – gare à 20 min à pied.

Les participants de 8 ans et plus découvrent la flore dans la création Lalique lors d’une visite guidée des collections permanentes. Ils s’en inspirent ensuite pour décorer leur propre objet en + du…

© Thérèse – Musée Lalique