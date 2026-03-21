Wingen-sur-Moder

Randonnée à la découverte des plantes sauvages

3 rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Randonnée au cours de laquelle vous découvrirez les usages ancestraux et contemporains des arbres, fleurs et champignons rencontrés en chemin.

Vous parcourrez différents milieux (prairies ensoleillées, forêts denses ou fonds de vallées humides) pour observer une grande variété d’espèces végétales.

Randonnée au cours de laquelle vous découvrirez les usages ancestraux et contemporains des arbres, fleurs et champignons rencontrés en chemin.

Vous parcourrez différents milieux (prairies ensoleillées, forêts denses ou fonds de vallées humides) pour observer une grande variété d’espèces végétales.

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internet d’Équilibre au sommet. .

3 rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 64 82 37 contact@equilibreausommet.fr

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English :

On this hike, you’ll discover the ancestral and contemporary uses of the trees, flowers and mushrooms you come across along the way.

You’ll travel through different environments (sunny meadows, dense forests or humid valley bottoms) to observe a wide variety of plant species.

L’événement Randonnée à la découverte des plantes sauvages Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre