Vive les vacances ! Wingen-sur-Moder

Wingen-sur-Moder

Vive les vacances !

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Débarquez à Wingen-sur-Mer et plongez en famille dans un musée qui sent bon les vacances et le sable fin ! Profitez des transats, des grands jeux et du bac à sable pour un bon moment en famille ou entre amis.

Bienvenue à Wingen-sur-M(od)er

Plongez en famille dans un musée qui sent bon les vacances et le sable fin ! Profitez des transats, des grands jeux et du bac à sable pour passer un bon moment en famille ou entre amis sur le parvis. Visitez également gratuitement les collections permanentes et l’exposition “Cristallisation Regard sur 15 ans de Lalique Art”.

Visites guidées pour découvrir le musée à 10h30 & 15h30

La paillotte 4 & 5 juillet 9h30 → 18h30

Qui dit plage, dit sable ! Ce dernier est la matière première essentielle pour fabriquer du verre.

Au travers d’animations et de manipulations d’objets que l’on trouve habituellement à la plage, l’équipe de médiation vous invite à en savoir plus sur ce que vous pourrez découvrir dans le musée !

Un peu de magie 4 & 5 juillet 14h → 18h

Le musée Lalique propose de découvrir la magie du cristal mais Yanil Lusion vous propose de vrais tours… Il se pourrait même qu’il transforme des ballons en animaux !

Des contes au musée “Le petit grain de sable” 4 juillet 14h30 & 16h30 5 juillet 14h30

C’est l’histoire d’un petit grain sable qui cherche dans le musée ce qu’il voudra faire quand il sera grand !

ouvert à tous dès 3 ans réservation conseillée

Concert Saxs’Union 5 juillet 15h

Le quintet de saxophones Saxs’Union vous invite à un moment musical plein d’énergie à l’occasion de leur venue au musée Lalique. Issus de divers orchestres d’harmonie de la région de l’Alsace Bossue et de Lorraine, les saxophonistes partagent leur passion en revisitant de grands standards, allant du classique, en passant par le jazz, la musique de film et même l’électro. .

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14

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English :

Disembark at Wingen-sur-Mer and immerse the whole family in a museum that smells of vacations and fine sand! Take advantage of the deckchairs, large games and sandpit for a great time with family and friends.

L’événement Vive les vacances ! Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre