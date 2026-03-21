Sauvage et gourmand Wingen-sur-Moder
Sauvage et gourmand Wingen-sur-Moder dimanche 28 juin 2026.
Wingen-sur-Moder
Sauvage et gourmand
Rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Une balade guidée à la découverte des arbres, des fleurs et des champignons qui peuplent nos paysages. À chaque étape, leurs usages se dévoilent, entre pratiques ancestrales et regards contemporains. Laissez-vous surprendre par la richesse de la nature qui nous entoure.
Une balade guidée à la découverte des arbres, des fleurs et des champignons qui peuplent nos paysages. À chaque étape, leurs usages se dévoilent, entre pratiques ancestrales et regards contemporains. Laissez-vous surprendre par la richesse de la nature qui nous entoure.
Enfant à partir de 8 ans .
Rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 64 82 37
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English :
A guided walk to discover the trees, flowers and mushrooms that populate our landscapes. At each stage, their uses are revealed, from ancestral practices to contemporary perspectives. Let yourself be surprised by the wealth of nature that surrounds us.
L’événement Sauvage et gourmand Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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