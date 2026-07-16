Visite libre des collections permanentes du musée Lalique, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

Informations pratiques

Visite libre des collections permanentes du musée Lalique 19 et 20 septembre Musée Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans un écrin créé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, les créations de René Lalique et de ses successeurs se dévoilent ! Découvrez des bijoux Art nouveau, mais également le génie du verre et la magie du cristal, à travers 650 oeuvres.

Musée Lalique 40 Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, France Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33388890814 http://www.musee-lalique.com https://www.youtube.com/watch?v=gtDdWZesJ1s&t=23s;https://www.youtube.com/watch?v=OGG6tOO2seM Fondée en 1715 par Jean-Adam Stenger, issu d’une vieille famille de verriers, l’ancienne verrerie du Hochberg, est aussi appelée Hanauer-Glashütte. Elle passa au XIXe siècle aux mains de la famille Teutsch qui se lança dans la fabrication du verre plat à vitre de couleur, et fonctionna jusqu’en 1868. Les habitations ouvrières ont été construites avant 1834. Train : ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrücken – gare à 20 min à pied.

Dans un écrin créé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, les créations de René Lalique et de ses successeurs se dévoilent ! Découvrez des bijoux Art nouveau, mais également le génie du verre et la à…

© Karine Faby – Musée Lalique