Visite libre de l’exposition « Cultures – oeuvres de Speedy Graphito », Galerie du théâtre, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Cultures – oeuvres de Speedy Graphito » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Galerie du théâtre Corrèze

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ce célèbre artiste français, connu pour son style coloré mêlant culture pop, street art et surréalisme, a accepté l’invitation de la Ville de Brive à exposer ses travaux du 18 juillet au 20 septembre 2026.

Galerie du théâtre 4 bis avenue de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 17 70 https://www.brive.fr/patrimoine/theatre-municipal/ Ouvert sur la place de la Guierle, espace de promenade et de foire gagné sur les marécages, ce long bâtiment conjugue l’architecture d’un pavillon de jardin avec le décor sculpté d’un théâtre. L’architecte Louis Bonnay édifie un premier rez-de-chaussée, percé de treize baies cintrées en façade et en retour, accessibles par un large escalier et une terrasse. Dès sa façade, la vocation de l’édifice est affirmée : offrir un décor raffiné pour la belle société qui vient voir et être vue. En 1912, un étage est ajouté par l’architecte François Macary, agrandissant l’offre de divertissement avec des salles de jeux. Le même calcaire blanc est conservé et se prête au décor sculpté de rameaux de lauriers, couronnes des poètes. Le pavillon central adopte une toiture mansardée tandis que les deux ailes latérales se déploient en toiture terrasse. Sa vocation première de théâtre, bien gravée au sommet de l’arche centrale, comme les noms de grands auteurs entre les baies, sera pourtant mise en retrait, dans les années trente, avec sa transformation en cinéma municipal. En 2006, le théâtre est entièrement reconstruit et modernisé, en conservant le pavillon de façade. En 2018, le théâtre municipal des Treize Arches et le théâtre des Sept Collines de Tulle fusionnent en une Scène nationale sous le nom de l’Empreinte. Parking de la Guierle à proximité.

Le célèbre artiste français connu pour son style coloré qui mélange culture pop, Street art et surréalisme a accepté l’invitation de la Ville de Brive à exposer ses travaux du 18 juillet au 20 2026.…

© Speedy Graphito