Visite libre de l’exposition et visite guidée samedi et dimanche à 15h, Le Bahut, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition et visite guidée samedi et dimanche à 15h 19 et 20 septembre Le Bahut Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans l’ancien lycée désaffecté et en attente de rénovation, deux artistes suédois se sont infiltrés pour réenchanter les lieux à leur manière. En résidence au Bahut fin mai et début juin, Akay & Olabo y ont tout déplacé : les tables, les chaises, les espaces, les usages, les imaginaires du lieu… Avec les moyens du bord, ils ont semé leur méli-mélo dans le bâtiment, pleins d’une intention malicieuse : transformer les espaces en terrain de jeu pour vous inviter à faire l’école buissonnière !

Visite guidée de l’exposition samedi et dimanche à 15h, durée 30 minutes

Le Bahut 12 rue du Lycée 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 20 44 https://lebahut-semur.fr/

Dans l’ancien lycée désaffecté et en attente de rénovation, deux artistes suédois se sont infiltrés pour réenchanter les lieux à leur manière. En résidence au Bahut fin mai et début juin, Akay & y : …

© Le Bahut