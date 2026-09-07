Visite libre de l’exposition Graff & Guerre au Cambrai Tank 1917, Cambrai Tank 1917, Flesquières

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition Graff & Guerre au Cambrai Tank 1917 19 et 20 septembre Cambrai Tank 1917 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Cambrai Tank 1917 ouvre ses portes gratuitement le temps d’un week-end. L’occasion de découvrir l’exposition temporaire Graff & Guerre :

Et si la Grande Guerre se racontait par le street art ? Créée à l’initiative du Centre Culturel et Social Flers Sart de Villeneuve-d’Ascq, cette exposition invite à découvrir la Première Guerre mondiale à travers le regard contemporain et engagé d’artistes urbains. Du graff au pochoir en passant par le collage, la sculpture ou le dessin, elle propose une mosaïque d’interprétations visuelles, fortes et percutantes, au service de la mémoire.

Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (horaires exceptionnels). Visite libre et gratuite, sans réservation. Des animations vous sont proposées tout le long du week-end-end. Plus d’infos au 03 27 78 36 15.

Cambrai Tank 1917 Rue du Calvaire – 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 http://www.agglo-cambrai.fr https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917

Le Cambrai Tank 1917 ouvre ses portes gratuitement le temps d’un week-end. L’occasion de découvrir l’exposition temporaire Graff & Guerre :

© Cambrai Tank 1917