Visite libre de l’exposition Yveline Bouquard & Tiina Itkonen, Château de Vogüé, Vogüé

Visite libre de l’exposition Yveline Bouquard & Tiina Itkonen 19 et 20 septembre Château de Vogüé Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tiina Itkonen

C’est avec la passion pour les peuples indigènes de l’Arctique et leur culture chevillée au corps que Tiina Itkonen part pour le Groenland dans les années 1990. Elle y réalise l’une de ses toutes premières photos et ce n’est que le début d’une longue aventure.

Car depuis, Tiina Itkonen n’a jamais vraiment quitté le Groenland. Au fil de ses voyages, la photographe apprend les rudiments du langage local pour pouvoir communiquer avec ses sujets. En 2004, elle publie son premier livre sur les Inughuit, une minorité inuit groenlandaise de la région de Thulé. Le long des côtes du Groenland, Tiina Itkonen sillonne ces terres glacées difficilement praticables : traineau, voilier, hélicoptère, avion, tanker… Tous les moyens sont bons pour relier les petits villages perdus au bout de la glace pour documenter le quotidien et les us et coutumes du peuple groenlandais.

Dans le sillage de ce travail qui lui vaut une reconnaissance internationale, la photographe poursuit encore ses projets autour de l’Arctique, en se concentrant un peu plus sur ces paysages changeant au gré du réchauffement climatique et de l’emprise de l’homme sur cette terre prise entre ciel et glace.

Yveline Bouquard

En septembre 2023, Yveline Bouquard a embarqué pendant trois semaines à bord d’un voilier naviguant sur les côtes est du Groenland, près du fjord Scoresby.

Un inimaginable catalogue de formes, de masses, de couleurs, de textures et de lumières qui lui a fourni un vaste répertoire d’inspirations d’images, d’impressions et d’émotions. « Après m’être nourrie, depuis des années, de textes et d’images sur ces régions arctiques qui me fascinent, après les avoir peintes et dessinées selon mon intuition et mon imaginaire, j’ai eu besoin de l’expérience concrète du voyage, d’aller là où les montagnes enserrent la mer », raconte l’artiste.

La plasticienne s’amuse avec le visible et l’invisible des glaciers qui se croisent au milieu de la glace qui crépite, pétille et chante au fil de l’avancée du bateau et des silences. Silences troublés par les explosions des glaciers qui, sous la chaleur, crachent des icebergs.

Château de Vogüé 2, impasse des marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Vogüé 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 01 95 http://www.chateaudevogue.net http://www.facebook.com/chateaudevogue

Tiina Itkonen

Château de Vogüé