Visites guidée du château de Vogüé, Château de Vogüé, Vogüé

Visites guidée du château de Vogüé 19 et 20 septembre Château de Vogüé Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée du château

Le château de Vogüé vous invite à explorer son histoire, à travers ses murs, ainsi que celle de la famille de Vogüé, pour un voyage allant de la fin du XIIe siècle jusqu’à nos jours. Nous aurons à cœur de partager avec vous notre passion pour le patrimoine, ce bien précieux transmis à travers le temps.

Des visites guidées courtes, d’une durée d’environ 30 minutes, seront proposées régulièrement, avec une fréquence adaptée à l’affluence du site.

Château de Vogüé 2, impasse des marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Vogüé 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 01 95 http://www.chateaudevogue.net http://www.facebook.com/chateaudevogue

Visite guidée du château

©Château de Vogüé