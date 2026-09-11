Visite libre de l’Hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux, Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-de-Ville d'Issy-les-Moulineaux · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Visite libre de l’Hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Installé en 1895 dans une riche demeure construite au XVIIIe siècle par l’architecte E.-L. Boullée, l’Hôtel de Ville a été entièrement réaménagé en 1994. Il abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors peints et sculptés de la Belle Époque et une salle multimédia.
Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Installé en 1895 dans une riche demeure construite au XVIIIe siècle par l’architecte E.-L. Boullée, l’Hôtel de Ville a été entièrement réaménagé en 1994. Il abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors peints et sculptés de la Belle Époque et une salle multimédia. Métro Mairie d’Issy (ligne 12)
Visite libre
© DR
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