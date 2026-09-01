Visite libre de l’Imec | Journées du Patrimoine Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Informations pratiques

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Visite libre de l’Imec | Journées du Patrimoine

Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de la troisième abbaye de Caen ! En 2004, l’Imec ouvrait au public sa nouvelle bibliothèque de recherche, dans la superbe église abbatiale de l’abbaye d’Ardenne (XIIIe siècle), à deux pas de Caen.

Visite libre de la troisième abbaye de Caen !

En 2004, l’Imec ouvrait au public sa nouvelle bibliothèque de recherche, dans la superbe église abbatiale de l’abbaye d’Ardenne (XIIIe siècle), à deux pas de Caen. Visitez librement ce site emblématique du patrimoine normand, où les époques et les architectures cohabitent, et découvrez les collections et les métiers de l’Institut.

Exposition, jardins, café… en accès libre de 13h30 à 18h30. .

Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie

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English : Visite libre de l’Imec | Journées du Patrimoine

A self-guided tour of Caen’s third abbey! In 2004, IMEC opened its new research library to the public in the magnificent abbey church of Ardenne Abbey (13th century), just a stone’s throw from Caen.

L’événement Visite libre de l’Imec | Journées du Patrimoine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer