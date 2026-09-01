Visite libre de l’Imec | Journées du Patrimoine Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
vendredi 18 septembre 2026 · Rue Youf du Marché · Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Informations pratiques
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Visite libre de l’Imec | Journées du Patrimoine
Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Visite libre de la troisième abbaye de Caen ! En 2004, l’Imec ouvrait au public sa nouvelle bibliothèque de recherche, dans la superbe église abbatiale de l’abbaye d’Ardenne (XIIIe siècle), à deux pas de Caen.
Visite libre de la troisième abbaye de Caen !
En 2004, l’Imec ouvrait au public sa nouvelle bibliothèque de recherche, dans la superbe église abbatiale de l’abbaye d’Ardenne (XIIIe siècle), à deux pas de Caen. Visitez librement ce site emblématique du patrimoine normand, où les époques et les architectures cohabitent, et découvrez les collections et les métiers de l’Institut.
Exposition, jardins, café… en accès libre de 13h30 à 18h30. .
Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie
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English : Visite libre de l’Imec | Journées du Patrimoine
A self-guided tour of Caen’s third abbey! In 2004, IMEC opened its new research library to the public in the magnificent abbey church of Ardenne Abbey (13th century), just a stone’s throw from Caen.
L’événement Visite libre de l’Imec | Journées du Patrimoine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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