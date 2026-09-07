Visite libre : découverte de la chapelle Sainte Anne et de ses fresques, Chapelle Sainte-Anne, Bolbec

Informations pratiques

Visite libre : découverte de la chapelle Sainte Anne et de ses fresques Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Sainte-Anne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de la chapelle et des fresques réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de la fin du XIXe siècle.

Chapelle Sainte-Anne Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

Découverte de la chapelle et des fresques réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de la fin du XIXe siècle.

©Ville de Bolbec