AGENDA · Bolbec
Visite libre : découverte de la chapelle Sainte Anne et de ses fresques, Chapelle Sainte-Anne, Bolbec
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Anne · Bolbec
Informations pratiques
Visite libre : découverte de la chapelle Sainte Anne et de ses fresques Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Sainte-Anne Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de la chapelle et des fresques réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de la fin du XIXe siècle.
Chapelle Sainte-Anne Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
Découverte de la chapelle et des fresques réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de la fin du XIXe siècle.
©Ville de Bolbec
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