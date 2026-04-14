Visite libre découverte du jardin, Jardin du Halage, Notre-Dame-de-l’Isle

Visite libre découverte du jardin 6 et 7 juin Jardin du Halage Eure

5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez découvrir un jardin naturel en bordure de Seine riche d’une diversité botanique riche

Jardin du Halage 27 rue Henri Delavigne, 27940 Notre-Dame-de-l’Isle Notre-Dame-de-l’Isle 27940 Eure Normandie 06 70 01 72 70 Jardin créé sur le site d’une ancienne ferme du halage.

Venez découvrir un jardin naturel en bordure de Seine riche d’une diversité botanique riche

©Thibaut Beauté