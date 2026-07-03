Visite libre des collections du musée municipal de Semur-en-Auxois, Musée municipal, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Visite libre des collections du musée municipal de Semur-en-Auxois 19 et 20 septembre Musée municipal Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée municipal de Semur-en-Auxois vous propose des visites guidées sur le thème « Patrimoine en péril ». À travers des œuvres emblématiques, découvrez les enjeux de la préservation de notre héritage culturel.

Une occasion unique de comprendre et protéger notre patrimoine !

Musée municipal 3 Rue Jean Jacques Collenot, 21140 Semur-en-Auxois, France Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380972425 https://museesemuraccueil.wixsite.com/auxois Ancien couvent des Jacobines, le musée a été créé en 1833 en même temps qu’une école de dessin. Salles éclectiques pour tous les goûts : Beaux-Arts, zoologie, archéologie, géologie, Moyen âge, galerie des plâtres… Parking Collenot.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée municipal de Semur-en-Auxois propose des visites guidées à 10h30 et 14h30 sur le thème du patrimoine en péril à travers différentes…

© Musée municipal de Semur-en-Auxois