Visite libre des expositions du Muséum, Muséum d’histoire naturelle de Marseille, Marseille

Visite libre des expositions du Muséum Samedi 23 mai, 19h00 Muséum d’histoire naturelle de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Visite libre des expositions de 19h à minuit :

– Salle de Provence

– « Terre d’évolution », parcours d’exposition permanente

– « Aliçe et les drôles d’oiseaux », expo temporaire prolongée jusqu’au 21 juin

Muséum d’histoire naturelle de Marseille boulevard Philippon 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 59 50 https://musees.marseille.fr/museum-dhistoire-naturelle-de-marseille-mhnm-0 Situé dans un site exceptionnel, le Palais Longchamp, le Muséum d’histoire naturelle de Marseille est un établissement patrimonial, scientifique et culturel de premier plan. Labellisé Musée de France, cet outil essentiel de partage des savoirs se distingue par la qualité de ses collections naturalistes (botanique, zoologie, paléontologie…).

Plus de 610 000 spécimens sont conservés, dont 1 % seulement sont présentés. Résolument tournée vers les problématiques actuelles liées au développement durable, à la biodiversité, aux sciences et à la santé, le Muséum vise à permettre à près de 140 000 visiteurs par an, dont plus de 14 000 scolaires, d’accéder à un socle commun de connaissances pour faire face aux enjeux actuels de notre société. Accès :

Métro ligne 1, station 5 avenues Longchamp – Tramway ligne 2, arrêt Longchamp

Visite libre des expositions de 19h à minuit :

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