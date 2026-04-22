Visite libre des expositions, Musée Jacques-Émile Blanche, Offranville

Informations pratiques

Visite libre des expositions 18 – 20 septembre Musée Jacques-Émile Blanche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Profitez de la gratuité offerte à toutes et tous pour (re)découvrir la collection permanente du musée et son exposition temporaire 2026 » Jacques-Émile Blanche et Celia Saxton Noble : une amitié anglaise ».

Musée Jacques-Émile Blanche 453 rue Louis Loucheur, 76550 Offranville Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 02 35 85 19 58 https://www.offranville.fr/2019-05-28-11-57-57/musee-jacques-emile-blanche Musée dédié au peintre-écrivain Jacques-Émile Blanche, contemporain des impressionnistes et amoureux de la ville d’Offranville à laquelle il légua plusieurs dizaines de toiles, dessins et objets. Accès en voiture et transports en commun (bus NOMAD Ligne 501, Gare SNCF de Saint-Aubin-sur-Scie à 2km, transports à la demande DEEP MOB). Parking de 200 places à l’entrée du Parc du Colombier. Entrée au musée par la Terrasse Gourmande, Parc du Colombier.

Profitez de la gratuité offerte à toutes et tous pour (re)découvrir la collection permanente du musée et son exposition temporaire 2026 » Jacques-Émile Blanche et Celia Saxton Noble : une amitié…

©MairieOffranville-Y.Leroux