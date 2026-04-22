Visite libre des expositions, Musée Jacques-Émile Blanche, Offranville
vendredi 18 septembre 2026 · Musée Jacques-Émile Blanche · Offranville
Informations pratiques
Visite libre des expositions 18 – 20 septembre Musée Jacques-Émile Blanche Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Profitez de la gratuité offerte à toutes et tous pour (re)découvrir la collection permanente du musée et son exposition temporaire 2026 » Jacques-Émile Blanche et Celia Saxton Noble : une amitié anglaise ».
Musée Jacques-Émile Blanche 453 rue Louis Loucheur, 76550 Offranville Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 02 35 85 19 58 https://www.offranville.fr/2019-05-28-11-57-57/musee-jacques-emile-blanche Musée dédié au peintre-écrivain Jacques-Émile Blanche, contemporain des impressionnistes et amoureux de la ville d’Offranville à laquelle il légua plusieurs dizaines de toiles, dessins et objets. Accès en voiture et transports en commun (bus NOMAD Ligne 501, Gare SNCF de Saint-Aubin-sur-Scie à 2km, transports à la demande DEEP MOB). Parking de 200 places à l’entrée du Parc du Colombier. Entrée au musée par la Terrasse Gourmande, Parc du Colombier.
Profitez de la gratuité offerte à toutes et tous pour (re)découvrir la collection permanente du musée et son exposition temporaire 2026 » Jacques-Émile Blanche et Celia Saxton Noble : une amitié…
©MairieOffranville-Y.Leroux
À voir aussi à Offranville (Seine-Maritime)
- [Week-end Pêche] à l’Étang d’Offranville Étang Municipal d’Offranville Offranville 18 juillet 2026
- [Visite guidée] Le Patrimoine d’Offranville La Terrasse Gourmande Offranville 22 juillet 2026
- [Apéro Concert] Deep Jazz Quartet La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier Offranville 24 juillet 2026
- [Exposition] Anne-Sophie Maignant Le Colombier, Parc du Colombier Offranville 25 juillet 2026
- [Exposition] Éliane Duval La Grange au Moulin, Parc du Colombier Offranville 1 août 2026