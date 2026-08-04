Visite libre des extérieurs du château Château de Cisai-Saint-Aubin Cisai-Saint-Aubin
samedi 19 septembre 2026 · Château de Cisai-Saint-Aubin · Cisai-Saint-Aubin
Informations pratiques
Cisai-Saint-Aubin
Visite libre des extérieurs du château
Château de Cisai-Saint-Aubin 20 route de Lignères Cisai-Saint-Aubin Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Château connu comme maison forte dès le XIIe siècle. Au début du XVIe siècle, Guillaume Erard, fait chevalier par François 1er, reconstruisit la demeure selon un plan en équerre, dans le style Renaissance, avec deux tours.
Visite libre des extérieurs du Château de Cisai-Saint-Aubin.
Plusieurs séances commentées.
Parking à l’extérieur (devant les grilles du château). .
Château de Cisai-Saint-Aubin 20 route de Lignères Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie +33 6 48 44 83 66
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English : Visite libre des extérieurs du château
L’événement Visite libre des extérieurs du château Cisai-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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