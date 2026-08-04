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AGENDA · Cisai-Saint-Aubin

Visite libre des extérieurs du château Château de Cisai-Saint-Aubin Cisai-Saint-Aubin

samedi 19 septembre 2026 · Château de Cisai-Saint-Aubin · Cisai-Saint-Aubin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Château de Cisai-Saint-Aubin
Adresse
20 route de Lignères
Ville
61230 Cisai-Saint-Aubin
Département
Orne
Tarif

Cisai-Saint-Aubin

Visite libre des extérieurs du château

Château de Cisai-Saint-Aubin 20 route de Lignères Cisai-Saint-Aubin Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Château connu comme maison forte dès le XIIe siècle. Au début du XVIe siècle, Guillaume Erard, fait chevalier par François 1er, reconstruisit la demeure selon un plan en équerre, dans le style Renaissance, avec deux tours.

Visite libre des extérieurs du Château de Cisai-Saint-Aubin.
Plusieurs séances commentées.
Parking à l’extérieur (devant les grilles du château).   .

Château de Cisai-Saint-Aubin 20 route de Lignères Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie +33 6 48 44 83 66 

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English : Visite libre des extérieurs du château

L’événement Visite libre des extérieurs du château Cisai-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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