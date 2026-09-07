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Visite libre des extérieurs et du parc, Château du Val-aux-Grès, Bolbec

samedi 19 septembre 2026 · Château du Val-aux-Grès · Bolbec

Visite libre des extérieurs et du parc, Château du Val-aux-Grès, Bolbec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château du Val-aux-Grès
Adresse
Route de Mirville, 76210 Bolbec
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime

Visite libre des extérieurs et du parc 19 et 20 septembre Château du Val-aux-Grès Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres des extérieurs du château et du parc

Château du Val-aux-Grès Route de Mirville, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
Visites libres des extérieurs du château et du parc

©Ville de Bolbec

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