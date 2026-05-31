Visite libre des extérieurs, Manoir de Bellegarde, Tourouvre au Perche
Visite libre des extérieurs, Manoir de Bellegarde, Tourouvre au Perche vendredi 18 septembre 2026.
Visite libre des extérieurs 18 – 20 septembre Manoir de Bellegarde Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite gratuite, libre ou guidée des parties extérieures Monument Historique.
Le manoir de Bellegarde se trouve en plein cœur du Parc naturel régional du Perche. Contrairement à la majorité des manoirs percherons souvent situés au fond d’un vallon, Bellegarde est construit à flanc de coteau, adossé à un bois. Surplombant les environs, il bénéficie ainsi d’une vue dégagée sur plusieurs kilomètres. Composé d’un logis principal, d’un pavillon, de communs tout en longueur et de jardins en terrasse, le site est entièrement clos par un mur d’enceinte.
https://manoirdebellegarde.com
Manoir de Bellegarde 1 chemin de Bellegarde, Tourouvre, 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 06 09 25 34 02 https://manoirdebellegarde.com https://www.youtube.com/@ManoirdeBellegarde;https://www.facebook.com/profile.php?id=100088486034275;https://www.instagram.com/manoirdebellegarde/;https://www.linkedin.com/company/manoir-de-bellegarde/;https://actu.fr/publi-communique/lieux-de-reception-des-cadres-enchanteurs_63997548.html [{« link »: « https://manoirdebellegarde.com »}] Le Manoir percheron est inscrit aux monument historique. Parking à proximité.
Visite gratuite, libre ou guidée des parties extérieures Monument Historique.
©Manoir de Bellegarde
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