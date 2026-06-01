Visite libre des jardins de la Ballue, Château et jardins de la Ballue, Bazouges-la-Pérouse

Visite libre des jardins de la Ballue 6 et 7 juin Château et jardins de la Ballue Ille-et-Vilaine

Entrée aux tarifs habituels : 10,50€ adulte ; 8,50€ pour 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap ; gratuit jusqu’à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Les jardins du château de la Ballue vous ouvrent leurs portes pour cette 23ème édition de Rendez-vous aux jardins sur le thème national de « la vue ».

À cette occasion, venez découvrir les trois jardins du château : jeux de perspectives et de lignes de fuite dans les jardins baroque maniériste et à la française, vue imprenable sur la vallée du Couesnon, labyrinthe…

À noter : les jardins sont accessibles aux chiens guides tenus en laisse accompagnant les personnes malvoyantes ou aveugles.

Les horaires restent inchangés : 10h-18h30 en continu.

Château et jardins de la Ballue Château de La Ballue, 35560 Bazouges-la-Pérouse, France Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299974786 http://www.laballuejardin.com Deux jardins d’architectes dessinés dans les années 1970 composent l’espace autour d’un château Louis XIII : un jardin « classique » conçu par François-Hébert Stevens selon le modèle italien des premiers jardins de cloître, et un jardin maniériste créé par Paul Maymont, déambulation intimiste dans treize chambres de verdure. Art topiaire et sculptures contemporaines se conjuguent avec harmonie et raffinement. Importante collection de buis (MH – 1,5 ha).

Les jardins du château de la Ballue vous ouvrent leurs portes pour cette 23ème édition de Rendez-vous aux jardins sur le thème national de « la vue ».

©Pierre Holley