Visite libre des Jardins familiaux de la pointe de l’île, Jardins familiaux de la pointe de l’île, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite libre des Jardins familiaux de la pointe de l’île 19 et 20 septembre Jardins familiaux de la pointe de l’île Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été créés dès la fin des années 1930 pour que les ouvriers puissent y cultiver les légumes nécessaires à la consommation de leur foyer. Aujourd’hui, leur but reste de procurer aux citadins le plaisir d’un contact direct avec la terre.

Jardins familiaux de la pointe de l’île Place Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été créés dès la fin des années 1930 pour que les ouvriers puissent y cultiver les légumes nécessaires à la consommation de leur foyer. Aujourd’hui, leur but reste de procurer aux citadins le plaisir d’un contact direct avec la terre. bus 123

Visite libre

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