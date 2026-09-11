Visite libre des Jardins familiaux de la pointe de l’île, Jardins familiaux de la pointe de l’île, Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Jardins familiaux de la pointe de l’île · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Visite libre des Jardins familiaux de la pointe de l’île 19 et 20 septembre Jardins familiaux de la pointe de l’île Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été créés dès la fin des années 1930 pour que les ouvriers puissent y cultiver les légumes nécessaires à la consommation de leur foyer. Aujourd’hui, leur but reste de procurer aux citadins le plaisir d’un contact direct avec la terre.
Jardins familiaux de la pointe de l’île Place Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été créés dès la fin des années 1930 pour que les ouvriers puissent y cultiver les légumes nécessaires à la consommation de leur foyer. Aujourd’hui, leur but reste de procurer aux citadins le plaisir d’un contact direct avec la terre. bus 123
Visite libre
© DR
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