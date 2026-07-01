Visite libre des maisons Satie, Maisons Erik Satie, Honfleur

Informations pratiques

Visite libre des maisons Satie 19 et 20 septembre Maisons Erik Satie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elles abritent un parcours scénographique et musical rendant hommage au musicien et compositeur Erik Satie né en ces lieux en 1866. La mise en scène permet à chacun de se familiariser avec l’œuvre d’Erik Satie.

Durée de la visite audio-guidée en F ou GB : 45 min/1 h.

Maisons Erik Satie 67 Boulevard Charles V, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891111 https://www.musees-honfleur.fr/menucacher.html Ouvertes en 1998, les Maisons Satie vous invitent à découvrir au travers d’un parcours scénographique audioguidé l’univers du compositeur et pianiste Erik Satie, né ici-même le 17 mai 1866. Avant-gardiste pour son époque, Erik Satie disait lui-même qu’il était « né très jeune dans un temps très vieux. »

Elles abritent un parcours scénographique et musical rendant hommage au musicien et compositeur Erik Satie né en ces lieux en 1866. La mise en scène permet à chacun de se familiariser avec l’œuvre de…

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