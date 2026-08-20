Informations pratiques

Taillebourg

Visite libre des vestiges du château

Parc du Château Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte des vestiges du château de Taillebourg et de l’histoire de ses seigneurs, du XIe au XVIIIe siècle.

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Parc du Château Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 71 20 contact@taillebourg17.fr

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English :

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L’événement Visite libre des vestiges du château Taillebourg a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge