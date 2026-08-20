AGENDA · Taillebourg
Visite libre des vestiges du château Taillebourg
samedi 19 septembre 2026 · Taillebourg
Informations pratiques
Taillebourg
Visite libre des vestiges du château
Parc du Château Taillebourg Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte des vestiges du château de Taillebourg et de l’histoire de ses seigneurs, du XIe au XVIIIe siècle.
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Parc du Château Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 71 20 contact@taillebourg17.fr
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L’événement Visite libre des vestiges du château Taillebourg a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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