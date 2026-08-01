Informations pratiques

Taillebourg

Concert Trios St. Louis Les Quais de Taillebourg

Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Philippe CARDOT trompette, Jean-Jacques VERCHER piano et Eric BOURCIQUOT batterie. Trois prestigieux musiciens qui nous feront partager un pur moment de jazz.

Un trio de haut vol où la chanson et le swing ont une importance capitale.

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Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28 lesquaisdetaillebourg@orange.fr

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L’événement Concert Trios St. Louis Les Quais de Taillebourg Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge