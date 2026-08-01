Informations pratiques

Taillebourg

Concert WPB Les Quais de Taillebourg

Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le groupe WPB représente les initiales de Walter, Philippe et Bubu, né de la rencontre entre ces trois musiciens.

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Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28 lesquaisdetaillebourg@orange.fr

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English :

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L’événement Concert WPB Les Quais de Taillebourg Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge