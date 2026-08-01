AGENDA · Taillebourg
Concert WPB Les Quais de Taillebourg Taillebourg
jeudi 6 août 2026 · Taillebourg
Informations pratiques
Taillebourg
Concert WPB Les Quais de Taillebourg
Taillebourg Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le groupe WPB représente les initiales de Walter, Philippe et Bubu, né de la rencontre entre ces trois musiciens.
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Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28 lesquaisdetaillebourg@orange.fr
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L’événement Concert WPB Les Quais de Taillebourg Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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