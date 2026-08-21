Visite libre, Domaine de Dampierre-en-Yvelines, Dampierre-en-Yvelines

Informations pratiques

Visite libre 19 et 20 septembre Domaine de Dampierre-en-Yvelines Yvelines

Tarif : 5€ / Gratuité pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026, le Domaine de Dampierre vous accueille pour découvrir son parc et son jardin à la française, récemment restauré.

Le salon doré du château sera exceptionnellement ouvert.

Exposition photographique dans le pavillon de l’île.

Aminations pour les enfants.

Domaine de Dampierre-en-Yvelines 2 grande rue 78720 Dampierre en Yvelines Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France 01 30 52 52 83 http://www.domaine-dampierre.com Fief du duché de Chevreuse, le château de Dampierre en Yvelines fut le lieu de réception des rois et reines de France. Au 19° siècle il est un haut lieu de création artistique et d’exposition scientifique Parc de stationnement sur site

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026, le Domaine de Dampierre vous accueille pour découvrir son parc et son jardin à la française, récemment restauré.

©domainededampierrechloedaumal