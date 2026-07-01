Visite libre du centre Mackintosh, Centre Mackintosh, Port-Vendres
samedi 19 septembre 2026 · Centre Mackintosh · Port-Vendres
Informations pratiques
Visite libre du centre Mackintosh 19 et 20 septembre Centre Mackintosh Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pour en savoir davantage sur notre centre, consultez notre site :
www.crmackintoshroussillon.com/les-centres/port-vendres/
Centre Mackintosh Place Castellane, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 43 48 96 80 https://www.crmackintoshroussillon.com [{« link »: « http://www.crmackintoshroussillon.com/les-centres/port-vendres/ »}] Découverte des œuvres roussillonnaises de l’artiste C.R Mackintosh. Présence de parking.
Pour en savoir davantage sur notre centre visitez:
©association C R Mackintosh en Roussillon
À voir aussi à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)
- LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL 8EME EDITION Port-Vendres 5 juillet 2026
- VISITE GUIDEE PORT-VENDRES AU FIL DE L’EAU Port-Vendres 6 juillet 2026
- VISITE GUIDEE AU CREPUSCULE SUR LES PAS DE CHARLES-RENNIE MACKINTOSH Port-Vendres 8 juillet 2026
- VISITE GUIDEE PORT-VENDRES AU FIL DE L’EAU Port-Vendres 13 juillet 2026
- VISITE GUIDEE AU CREPUSCULE SUR LES PAS DE CHARLES-RENNIE MACKINTOSH Port-Vendres 15 juillet 2026