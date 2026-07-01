Visite libre du centre Mackintosh, Centre Mackintosh, Port-Vendres

Informations pratiques

Visite libre du centre Mackintosh 19 et 20 septembre Centre Mackintosh Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour en savoir davantage sur notre centre, consultez notre site :

www.crmackintoshroussillon.com/les-centres/port-vendres/

Centre Mackintosh Place Castellane, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 43 48 96 80 https://www.crmackintoshroussillon.com [{« link »: « http://www.crmackintoshroussillon.com/les-centres/port-vendres/ »}] Découverte des œuvres roussillonnaises de l’artiste C.R Mackintosh. Présence de parking.

Pour en savoir davantage sur notre centre visitez:

©association C R Mackintosh en Roussillon