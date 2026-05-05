Visite libre du château, Château fort de Pirou, Pirou

Visite libre du château 19 et 20 septembre Château fort de Pirou Manche

3€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château Fort de Pirou ouvre grand ses portes pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’histoire, de la culture et de la découverte.

Plongez dans l’univers fascinant du Moyen Âge en explorant cette forteresse millénaire, témoin des grandes heures de notre région.

Château fort de Pirou 3 Le Chateau, 50770 Pirou, France Pirou 50770 Manche Normandie 0233463471 https://www.chateau-pirou.fr/ https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-fort-de-Pirou/454032967940768?ref=hl Bâti au XIIe siècle sur un îlot artificiel entouré de trois douves et de cinq portes fortifiées, les portes défensives s’ouvrent sur un ensemble exceptionnel : la boulangerie, le pressoir, la salle des Plaids (avec la Broderie de Pirou), le vieux logis (salle des gardes, salle à manger, cuisines) et le chemin de ronde avec ses belles toitures en schiste.

La très vieille légende des oies de Pirou, l’une des plus populaires du Cotentin, prétend rattacher l’origine de ce château fort aux invasions scandinaves. Laissez-vous surprendre par cette fabuleuse légende et immergez-vous à l’époque médiévale pour découvrir plus de neuf siècles d’histoire. Parking gratuit et parking PMR.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer