West Live Sunset > Concerts de juin West Bar Pirou

Pirou

West Live Sunset > Concerts de juin

West Bar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-06

Concert Sunset Live Tous les samedis + un dimanche.

Le West invite des groupes aux styles éclectiques pour venir dialoguer avec le coucher de soleil et vous proposer des balades musicales qui vous prennent la main pour plonger dans l’horizon et lancer votre samedi soir.

Horaires 19h pour Mai Juin et 21h pour Juillet Aout.

06/06/2026 Caribombo live.

13/06/2026 Franck Dadure.

20/06/2026 A confirmer.

27/06/2026 Clem Norman.

28/06/2026 Selen Peacock (dimanche). .

West Bar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73

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English : West Live Sunset > Concerts de juin

L’événement West Live Sunset > Concerts de juin Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche