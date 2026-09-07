Visite libre du château de Belflou, Château de Belflou, Belflou

Informations pratiques

Visite libre du château de Belflou 19 et 20 septembre Château de Belflou Aude

Libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre

Château de Belflou 6, Avenue du Château, 11410 Belflou Belflou 11410 Aude Occitanie +33 6 50 61 48 44 http://chateaudebelfou.fr Ensemble médiéval fortifié Voiture, parking

Visite libre

©Pierre Helg