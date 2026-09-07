UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Belflou

Visite libre du château de Belflou, Château de Belflou, Belflou

samedi 19 septembre 2026 · Château de Belflou · Belflou

Visite libre du château de Belflou, Château de Belflou, Belflou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Belflou
Adresse
6, Avenue du Château, 11410 Belflou
Ville
11410 Belflou
Département
Aude
Tarif
Libres

Visite libre du château de Belflou 19 et 20 septembre Château de Belflou Aude

Libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre

Château de Belflou 6, Avenue du Château, 11410 Belflou Belflou 11410 Aude Occitanie +33 6 50 61 48 44 http://chateaudebelfou.fr Ensemble médiéval fortifié Voiture, parking
Visite libre

©Pierre Helg

À voir aussi à Belflou (Aude)