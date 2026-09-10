Visite libre du château de Lordat, Château de Lordat, Lordat

Informations pratiques

Visite libre du château de Lordat 19 et 20 septembre Château de Lordat Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement et gratuitement le château de Lordat, fleuron du patrimoine historique des Pyrénées ariégeoises.

En 1244, les chevaliers du château furent mis en cause pour crime d’hérésie en raison de leur soutien aux derniers cathares résistants de Montségur.

Perchée à plus de 965 m d’altitude, la forteresse offre aujourd’hui un panorama remarquable sur la vallée.

Château de Lordat Rue du Château 09220 Lordat Lordat 09250 Ariège Occitanie 05 34 14 31 87 https://patrimoines.hauteariege.fr/

Visite libre et gratuite du château. Les chevaliers du château furent mis en cause pour crime d’hérésie pour leur soutien aux derniers cathares résistants de Montségur en 1244. Culminant à plus de m…

©ADT09 S.Courbet