Visite libre du Château de Vassinhac, Château de Vassinhac, Collonges-la-Rouge
Visite libre du Château de Vassinhac, Château de Vassinhac, Collonges-la-Rouge samedi 19 septembre 2026.
Visite libre du Château de Vassinhac 19 et 20 septembre Château de Vassinhac Corrèze
Tarif préférentiel : 7 € par personne. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Ouverture au public pour une visite libre du château de Vassinhac, à Collonges-la-Rouge.
Château de Vassinhac 38 rue de la garde, 19500 Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 33 24 29 47 https://chateaudevassinhac.com https://www.facebook.com/chateaudecollongeslarouge Château du XVIe siècle, appartenant à la même famille depuis huit générations. Ouvert à la visite depuis 2018, il présente des pièces entièrement meublées d’origine, témoignant de son histoire et de la vie qui s’y est déroulée.
Dans les caves, un film permet de découvrir l’histoire du lieu ainsi que les différentes étapes de sa rénovation.
Sur place, un café-terrasse vous accueille pour une pause rafraîchissante. Des chambres d’hôtes sont également proposées, d’avril à septembre, pour prolonger l’expérience.
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©chloedueymes
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