Visite libre du Château du Fraisse Le Fraisse Nouic

Informations pratiques

Nouic

Visite libre du Château du Fraisse

Le Fraisse Château du Fraisse Nouic Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les membres de la famille des Monstiers sont heureux de vous accueillir pour évoquer les 800 ans de présence de leur famille au château du Fraisse. Architecture, histoire, souvenirs de famille… Les enfants joueront de la musique baroque à l’intérieur du château, des artisans proposeront leur savoir faire. La petite Compagnie de La Toison d’or présentera une évocation du Roman de Renart à 14h30 et 16h30. .

Le Fraisse Château du Fraisse Nouic 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 79 53 63

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English : Visite libre du Château du Fraisse

L’événement Visite libre du Château du Fraisse Nouic a été mis à jour le 2026-08-11 par Terres de Limousin