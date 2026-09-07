Visite libre du cimetière, Cimetière monumental, Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière monumental · Bolbec
Informations pratiques
Visite libre du cimetière 19 et 20 septembre Cimetière monumental Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Le cimetière monumental a été créé en 1798 et inauguré en 1802. Il a été agrandi à trois reprises entre cette date et 1887. Il comprend une section réservée aux tombes protestants.
Cimetière monumental Avenue du Maréchal Joffre, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 https://www.ville-bolbec.fr Le cimetière monumental a été créé entre 1798 et 1800.
Le cimetière monumental a été créé en 1798 et inauguré en 1802. Il a été agrandi à trois reprises entre cette date et 1887. Il comprend une section réservée aux tombes protestants.
©Ville de Bolbec
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