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Visite libre du cimetière, Cimetière monumental, Bolbec

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière monumental · Bolbec

Visite libre du cimetière, Cimetière monumental, Bolbec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière monumental
Adresse
Avenue du Maréchal Joffre, 76210 Bolbec
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime

Visite libre du cimetière 19 et 20 septembre Cimetière monumental Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Le cimetière monumental a été créé en 1798 et inauguré en 1802. Il a été agrandi à trois reprises entre cette date et 1887. Il comprend une section réservée aux tombes protestants.

Cimetière monumental Avenue du Maréchal Joffre, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 https://www.ville-bolbec.fr Le cimetière monumental a été créé entre 1798 et 1800.
Le cimetière monumental a été créé en 1798 et inauguré en 1802. Il a été agrandi à trois reprises entre cette date et 1887. Il comprend une section réservée aux tombes protestants.

©Ville de Bolbec

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