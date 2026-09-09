Visite libre du Commonwealth War Graves Commission Visitor Centre, CWGC Visitor Centre, Beaurains

Informations pratiques

Visite libre du Commonwealth War Graves Commission Visitor Centre Samedi 19 septembre, 10h00 CWGC Visitor Centre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez exceptionnellement le siège français de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth à Beaurains et plongez dans les coulisses de ses missions, de la production de stèles à la taille de pierre, en passant par la gravure, la menuiserie, la ferronnerie, l’entretien des gazons et des plantations, ainsi que le travail de ses archéologues spécialisés en médecine légale. Rencontrez les équipes qui œuvrent chaque jour à l’entretien, à la conservation et à l’hommage rendu aux soldats à travers ateliers, savoir-faire et métiers spécialisés.

CWGC Visitor Centre 5-7 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains Beaurains 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 52 75 https://www.cwgc.org/ https://www.facebook.com/visitCWGC Le CWGC Experience est un centre d’interprétation unique en son genre, au cœur des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, où sont présentées les coulisses de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), qui honore la mémoire des soldats tombés au cours des deux guerres mondiales, partout dans le monde.

Découvrez exceptionnellement le siège français de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth à Beaurains et plongez dans les coulisses de ses missions.

© The CWGC Visitor Center, Beaurains – CWGC