Visite libre du domaine, La Baronnie, Douvres-la-Délivrande

Visite libre du domaine Samedi 19 septembre, 14h00 La Baronnie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites libres samedi 19 septembre 2026, Pojettion en plein air dans le cadre de Cinéma et Patrimoine à 21H00

Visites guidées à dimanche 20 à 10H30 et 14H30

La Baronnie Rue de la Baronnie, 14440 Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie 06 08 54 76 50 Parking sur place, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Journées européennes du patrimoine 2026

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