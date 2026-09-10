Visite libre du Frac Lorraine et de l’Hôtel Saint-Livier, FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est, Metz

Informations pratiques

Visite libre du Frac Lorraine et de l’Hôtel Saint-Livier 19 et 20 septembre FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez à la découverte de la création contemporaine au cœur du bâtiment civil le plus ancien de la ville.

Construit à partir du XIIe siècle, l’Hôtel Saint‑Livier se révèle riche en surprises artistiques, botaniques et patrimoniales.

Il accueille depuis 20 ans maintenant le Frac Lorraine, Fonds Régional d’art Contemporain.

FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz, France Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 0387742002 http://www.fraclorraine.org L’hôtel est orné de peintures murales représentant une grisaille à tempera avec quelques rehauts de couleur, datables de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. Les scènes sont en cours d’étude. L’une d’elle représente l’allégorie de la Foi et de la Charité. Si le décor peint est bien représenté dans les bâtiments civils médiévaux et Renaissance de Metz, il se raréfie au XVIe siècle.

Venez à la découverte de la création contemporaine au cœur du bâtiment civil le plus ancien de la ville.

©R Villaggi