Visite libre du Haras national du Pin, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras

Visite libre du Haras national du Pin 19 et 20 septembre Haras national du Pin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Haras du Pin vous ouvre ses portes !

Profitez des journées du patrimoine pour découvrir ou re-découvrir les écuries, la sellerie, les voitures hippomobiles, les salons du château et le musée avec l’exposition « Raoul Dufy quand le cheval devient couleur »

Haras national du Pin Haras national du Pin, 61310 Le Pin-au-haras Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie 02 33 36 68 68 https://www.haras-national-du-pin.com/ 300 ans d’histoire au Haras national du Pin !

Le premier établissement de l’administration des Haras royaux créée par Louis XIV en 1665, a été construit au XVIIIe siècle par l’architecte du roi, Robert de Cotte et est influencé par l’architecture et l’art paysager de l’École de Versailles. Installé dans un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares, surnommé le « Versailles du Cheval », l’un des haras les plus célébrés au monde vous ouvre sa majestueuse grille d’honneur. Magnifié par divers artistes comme Edgar Degas, le Haras national du Pin demeure le symbole du patrimoine équestre. Gare à proximité.

Le Haras du Pin vous ouvre ses portes !

© David Commenchal