Visite libre du jardin d’inspiration médiévale, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise

Visite libre du jardin d’inspiration médiévale 6 et 7 juin Château Guillaume-le-Conquérant Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez profiter de la basse cour du château Guillaume-le-Conquérant et de son jardin d’inspiration médiévale.

Château Guillaume-le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise, France Falaise 14700 Calvados Normandie 0231416144 http://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr Imposante forteresse presque aussi ancienne que la Normandie, le château de Falaise est l’un des derniers témoins de la grandeur et de la puissance des ducs de Normandie. Cet ensemble majeur de l’architecture médiévale propose, en réalité augmentée, une évocation réaliste de l’évolution du monument du Moyen Âge.

Une expérience historique pour comprendre la réalité d’un château fort au temps des ducs de Normandie et rois d’Angleterre. C’est aussi le château natal de Guillaume le Conquérant.

Venez profiter de la basse cour du château Guillaume-le-Conquérant et de son jardin d’inspiration médiévale.

©Château Guillaume-le-Conquérant