Visite libre du jardin du musée, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Visite libre du jardin du musée 5 – 7 juin Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin de plantes médicinales, tinctoriales et condimentaires du musée Flaubert et d’histoire de la médecine. Remise d’un livret des plantes présentes dans le jardin dont les étiquettes sont munies de QR codes renvoyant à l’application Smart jardin.

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr Jardin de plantes médicinale, tinctoriales et aromatiques que l’on peut découvrir grâce à l’application Smart jardin.

Visite libre du jardin de plantes médicinales, tinctoriales et condimentaires du musée Flaubert et d’histoire de la médecine. Remise d’un livret des plantes présentes dans le jardin dont les sont de…

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