Visite libre du jardin, Jardin retiré, Bagnoles de l’Orne Normandie

Visite libre du jardin 5 – 7 juin Jardin retiré Orne

5€ adultes, 3€ (13-18 ans), gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

En plein coeur de la Forêt d’Andaines, une occasion de découvrir un superbe jardin d’ombre et de mi-ombre, intime et raffiné. La jardinière ne manque pas de trouver aux grimpantes leurs meilleures asociées pour créer des mises en scéne tantôt théâtrales, plus discrétes, romantiques ou sauvages. Le Jardin Retiré offre en toute harmonie une succession d’ambiances: le parterre romantique, le jardin boudoir, le parterre à l’anglaise, le jardin d’alcôve, l’allée blanche…

Jardin retiré 14 Avenue Robert Cousin, 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie, France Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Bagnoles-de-l’Orne Orne Normandie 0233379204 http://www.lejardinretire.fr Situé en plein cœur de la Forêt d’Andaines à Bagnoles de l’ Orne, ville thermale, une occasion de découvrir, un superbe jardin de mi-ombre, intime et raffiné sur 2500 m². Dans ce cadre romantique, ceinturé par une haie d’arbustes et d’arbres centenaires, vous pouvez voir s’épanouir au fil des saisons de nombreuses variétés de roses, clématites, vivaces dont les astrances mais plus encore les hostas pour leur feuillage, de nombreux phlox, des persicaires, de nombreux arbustes…. La jardinière ne manque pas de trouver aux roses leurs meilleures associées pour créer des mises en scène tantôt théâtrales, plus discrètes, romantiques ou sauvages. Le Jardin Retiré offre en toute harmonie, une succession d’ambiances : le Jardin Boudoir, le Jardin à l’Anglaise, le Jardin d’eau, l’Allée Blanche, la Serre-Chapelle. Accès route, parking à proximité

