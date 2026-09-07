Visite libre du jardin public, Hôtel de ville, Bolbec

Informations pratiques

Visite libre du jardin public Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de ville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Aux abords de l’Hôtel de Ville, aménagement d’un jardin public verdoyant avec un espace de jeux pour les enfants. Un lieu qualifié de « grand parvis de la Mairie ». Un poumon vert au coeur de la ville.

Hôtel de ville 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

Aux abords de l’Hôtel de Ville, aménagement d’un jardin public verdoyant avec un espace de jeux pour les enfants. Un lieu qualifié de « grand parvis de la Mairie ». Un poumon vert au coeur de la ville.

©Ville de Bolbec