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Visite libre du jardin public, Hôtel de ville, Bolbec

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville · Bolbec

Visite libre du jardin public, Hôtel de ville, Bolbec

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime

Visite libre du jardin public Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de ville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Aux abords de l’Hôtel de Ville, aménagement d’un jardin public verdoyant avec un espace de jeux pour les enfants. Un lieu qualifié de « grand parvis de la Mairie ». Un poumon vert au coeur de la ville.

Hôtel de ville 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
Aux abords de l’Hôtel de Ville, aménagement d’un jardin public verdoyant avec un espace de jeux pour les enfants. Un lieu qualifié de « grand parvis de la Mairie ». Un poumon vert au coeur de la ville.

©Ville de Bolbec

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