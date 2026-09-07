Visite libre du lavoir et de l’installation des eaux, Lavoir, Gigny
dimanche 20 septembre 2026 · Lavoir · Gigny
Informations pratiques
Visite libre du lavoir et de l’installation des eaux Dimanche 20 septembre, 10h00 Lavoir Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez explorer le lavoir de Gigny ! Découvrez librement ce lieu emblématique, où l’histoire de l’eau et des traditions locales prend vie. Vous pourrez y admirer :
L’installation des eaux en 1912.
Une statuette récente représentant la dernière laveuse de Gigny
Une balade charmante et instructive, idéale pour petits et grands !
Lavoir place du Lavoir 89160 GIGNY Gigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Statuette récente représentant la dernière laveuse de Gigny
©Michel TOBIET
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