Visite libre du lavoir et de l’installation des eaux, Lavoir, Gigny

Informations pratiques

Visite libre du lavoir et de l’installation des eaux Dimanche 20 septembre, 10h00 Lavoir Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez explorer le lavoir de Gigny ! Découvrez librement ce lieu emblématique, où l’histoire de l’eau et des traditions locales prend vie. Vous pourrez y admirer :

L’installation des eaux en 1912.

Une statuette récente représentant la dernière laveuse de Gigny

Une balade charmante et instructive, idéale pour petits et grands !

Lavoir place du Lavoir 89160 GIGNY Gigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Statuette récente représentant la dernière laveuse de Gigny

©Michel TOBIET