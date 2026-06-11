Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier Église de Gigny Gigny
Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier Église de Gigny Gigny dimanche 25 octobre 2026.
Gigny
Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier
Église de Gigny Rue du Prieur Gigny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier le dimanche 25 octobre, 16h à l’église de Gigny.
Participation au chapeau. .
Église de Gigny Rue du Prieur Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 41 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier
L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier Gigny a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
À voir aussi à Gigny (Jura)
- Exposition Comme tout a changé ! Rue de la Mairie Gigny 11 juillet 2026
- Rendez-vous avec Les Croqueurs du Jura Mairie Gigny 23 juillet 2026
- Randonnée nature et culture Église Gigny 26 juillet 2026