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Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier Église de Gigny Gigny

Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier Église de Gigny Gigny dimanche 25 octobre 2026.

Lieu : Église de Gigny

Adresse : Rue du Prieur

Ville : 39320 Gigny

Département : Jura

Début : dimanche 25 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Gigny

Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier

Église de Gigny Rue du Prieur Gigny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier le dimanche 25 octobre, 16h à l’église de Gigny.

Participation au chapeau.   .

Église de Gigny Rue du Prieur Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 41 25 

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English : Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier

L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier Gigny a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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