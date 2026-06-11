Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier Église de Gigny Gigny dimanche 25 octobre 2026.

Gigny

Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier

Église de Gigny Rue du Prieur Gigny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier le dimanche 25 octobre, 16h à l’église de Gigny.

Participation au chapeau. .

Église de Gigny Rue du Prieur Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 41 25

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English : Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier

L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Marie Nodier Gigny a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE