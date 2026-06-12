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Atelier dentelle de Cluny Gigny

Atelier dentelle de Cluny Gigny samedi 1 août 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 39320 Gigny

Département : Jura

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gigny

Atelier dentelle de Cluny

Salle des fêtes Gigny Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Atelier dentelle de Cluny le samedi 1er août de 14h à18h à la salle des fêtes de Gigny.

Réalisons une dentelle à partir d’un motif surprise qui indique le changement !

10€ par personne (carreaux, fils et modèles à disposition).   .

Salle des fêtes Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63 

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English : Atelier dentelle de Cluny

L’événement Atelier dentelle de Cluny Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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