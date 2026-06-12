Atelier dentelle de Cluny Gigny
Atelier dentelle de Cluny Gigny samedi 1 août 2026.
Gigny
Atelier dentelle de Cluny
Salle des fêtes Gigny Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Atelier dentelle de Cluny le samedi 1er août de 14h à18h à la salle des fêtes de Gigny.
Réalisons une dentelle à partir d’un motif surprise qui indique le changement !
10€ par personne (carreaux, fils et modèles à disposition). .
Salle des fêtes Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63
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English : Atelier dentelle de Cluny
L’événement Atelier dentelle de Cluny Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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