Rendez-vous avec Les Croqueurs du Jura Mairie Gigny jeudi 23 juillet 2026.

Gigny

Rendez-vous avec Les Croqueurs du Jura

Mairie 16 Lieu-dit Le Chapitre Gigny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Jeudi 23 juillet, 10h Atelier dessin en plein air en deux temps avec Annie Barthelet.

10h visite rapide de l’exposition puis atelier dessin à travers le village de Gigny (église,

fontaines, maisons, place …)

En cas de pluie, repli dans l’exposition et/ou dans l’église !

13h pique-nique au Moulin du Pont neuf à Villechantria (10’ en voiture)

14h poursuite de l’atelier au moulin de Villechantria au bord du Suran.

Chaque participant apportera ses carnets de croquis, son matériel de dessin (crayon, aquarelle, etc.) et un siège pliant.

Participation libre. Renseignements par téléphone. .

Mairie 16 Lieu-dit Le Chapitre Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 42 83 13

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English : Rendez-vous avec Les Croqueurs du Jura

L’événement Rendez-vous avec Les Croqueurs du Jura Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE